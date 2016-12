Jajka zapiekane w awokado

reklama

Jajka... w awokado. Brzmi egzotycznie? Smakuje wyśmienicie. I nie ma chyba nic prostszego... Oto, jak w doskonały sposób połączyć pyszne owoce ze zdrowym jajkiem!

- Piekarnik rozgrzać do 200 stopni C. Awokado należy umyć, przekroić w poziomie na pół. Ostrożnie otwieramy owoc, lekko go okręcając. Pestkę usuwamy.

- Dodajemy przyprawy - sól, pieprz, inne ulubione. Do wgłębienia po pestce wbijamy jajko. Nie zmieści się całe - wbijamy żółtko i tyle białka, ile się uda. Jajko można doprawić jeszcze odrobiną masła.

- Awokado z jajkiem w środku kładziemy na blachę lub wkładamy do naczynia żaroodpornego i wstawiamy do piekarnika. Pieczemy nie więcej niż 15 minut - może być krócej, bo lepiej, gdy żółtko jest jeszcze płynne.

- Tak przygotowany posiłek doprawiamy przyprawami, ewentualnie odrobiną sera (np. parmezanu), szczypiorkiem. Można jeść samodzielnie lub z chlebem (np. opieczonym)

weg/Fronda.pl

15.12.2016, 10:30