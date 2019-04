Jadwiga Wiśniewska: ZNP wykorzystuje czas egzaminów do walki płacowej

"To jest absolutnie kuriozalna sytuacja. Szkoła ma obowiązek przyjąć dzieci. Ich rodzice chcą iść do pracy, muszą wypełniać swoje zawodowe obowiązki. To jest właśnie doprowadzanie do pewnego rodzaju paraliżu. O to tak naprawdę chodzi panu Broniarzowi? To jest bardzo niebezpieczna sytuacja" - mówiła poseł Jadwiga Wiśniewska, komentując protest nauczycieli i rozmowy rządu z przedstawicielami ZNP.