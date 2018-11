Jadwiga Wiśniewska: Sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku

W swoim wystąpieniu europoseł PiS odniosła się do wypowiedzi europosłów PO, którzy również zabrali głos w tej dyskusji. „W związku z tym, że jestem Polką wybraną w Polsce po to, żeby dobrze Polsce służyć w zjednoczonej Europie, chcę powiedzieć, że to co tu mówiono, nie odnosi się do rzeczywistości. Pani poseł Kudrycka mówiła o czystkach, trzymaniu na smyczy – to jest oderwane od rzeczywistości. To za rządów PO-PSL byli sędziowie na telefon, to przedstawiciele rządu PO-PSL mówili, że polskie państwo istnieje tylko teoretycznie” – mówiła Jadwiga Wiśniewska.