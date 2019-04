Jadwiga Wiśniewska pyta Komisję Europejską o zaangażowanie polityczne Fransa Timmermansa

Europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska skierowała dziś pytanie o charakterze priorytetowym do Komisji Europejskiej w związku z zaangażowaniem politycznym jej wiceprzewodniczącego, Fransa Timmermansa.

"Jedną z podstawowych reguł obowiązujących wszystkich przedstawicieli Komisji Europejskiej jest zasada apolityczności mająca zapobiegać konfliktowi interesów, który może powstać w związku z pełnioną funkcją. Niestety, nie jest ona bezwzględnie przestrzegana. Doskonale widać to na przykładzie Fransa Timmermansa wiceprzewodniczącego KE, który z racji sprawowanego stanowiska powinien być wzorem dla komisarzy oraz urzędników Komisji. Tymczasem wielokrotnie łamał on zasadę neutralności politycznej. Jest to szczególnie widoczne na przestrzeni ostatnich miesięcy, w trakcie których wiceprzewodniczący Timmermans lekceważy traktaty europejskie oraz stawia swoją osobistą kampanię polityczną i ambicje ponad prawo UE" – czytamy w zapytaniu.