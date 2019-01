Jadwiga Wiśniewska: kobiety nie potrzebują forów

Odnosząc się do wypowiedzi poprzedników nt. małej liczby mężczyzn w komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) europoseł mówiła, że jest to wynik panującego w tej komisji populizmu skrajnej lewicy. "To właśnie takie podejście prowadzi do tego, że polityka równościowa, polityka na rzecz praw kobiet, staje się ośmieszana i dyskredytowana" –powiedziała Jadwiga Wiśniewska.