Jadwiga Emilewicz o Energia+: To program dla każdego z nas

"Nie chcemy płacić tam, gdzie to niepotrzebne. Chcemy wydawać środki, których mamy więcej na to, aby lepiej i godniej żyć. To podstawowy cel naszego programu. Ten program nie jest abstrakcyjny" - mówiła Jadwiga Emilewicz w trakcie konwencji partii Porozumienie.

"Nie chcemy płacić tam, gdzie to niepotrzebne. Chcemy wydawać środki, których mamy więcej na to, aby lepiej i godniej żyć. To podstawowy cel naszego programu. Ten program nie jest abstrakcyjny. Ten program ma sukces i będzie miał sukces, będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu, każdego przedsiębiorcy, każdego z nas. To program dla nas wszystkich, ale też program dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Dlatego jest dla nas tak ważny dzisiaj" - mówiła Emilewicz.