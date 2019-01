Jacek Wrona dla Frondy: Chiński szpieg. Co dalej z chińskimi udziałami w Polsce?

Andrzej 13.1.19 20:24

Co za głupoty. To co się dzieje to nic innego jak amerykańska próba obrony swoich firm przed chińską konkurencją, z którą zaczynają mocno przegrywać. A Polska jak zwykle liże tyłek amerykanom, którzy w nagrodę pozwolą nam kupić u siebie jakieś drogie amerykańskie samoloty czy inny gaz.