Jacek Sasin: zachowanie HGW to strzał w kolano Trzaskowskiego

- Do nadchodzących wyborów idziemy z dobrym programem, konkretnymi propozycjami i wiarygodnością, którą zdobyliśmy rządząc przez ostatnie trzy lata w Polsce - mówił w radiowej Jedynce Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- Podczas nadchodzących wyborów, będziemy się skupiać przede wszystkim na sejmikach wojewódzkich, ponieważ te samorządy najbardziej decydują o polityce regionalnej - informował Jacek Sasin.

Polityk PiS dodał, że "wielu polskim samorządowcom pomyliły się role". - Świetnymi przykładami są tu Hanna Gronkiewicz-Waltz i Paweł Adamowicz, którzy zapomnieli o swoich obowiązkach i zostali pełnoetatowymi politykami "totalnej opozycji", których głównym celem jest walka z rządem - zauważył gość Jedynki.

Wieloletni samorządowiec odniósł się również do wniosku, jaki złożyła prezydent Warszawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym to sugeruje, aby wystosować pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o legalność działań Komisji Weryfikacyjnej. - Ten wniosek jest podwójnie kuriozalny. Przecież komisja działa w interesie Warszawy i jej mieszkańców. Odzyskuje dla samorządu nieruchomości, które przez zaniedbania Hanny Gronkiewicz-Waltz zostały skradzione z zasobów miasta. Sprawia to wrażenie świadomych działań na szkodę stolicy - mówił Jacek Sasin. Jego zdaniem takie zachowanie jest "strzałem w kolano Rafała Trzaskowskiego".

