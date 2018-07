Jacek Sasin: Ukrainie Wołynia nie odpuścimy!!!

- Chcemy bardzo dobrych relacji z Ukrainą, ale jako kraj nie możemy odpuścić, i nie możemy historii tragedii bardzo wielu Polaków złożyć na ołtarzu polsko-ukraińskiego porozumienia - mówił w poniedziałek w radiowej Jedynce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin

Prezydent Andrzej Duda w niedzielę na cmentarzu Ołyce na Wołyniu podczas obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej stwierdził, że powinniśmy budować przyjaźń pomiędzy Polską i Ukrainą, ale nasze relacje trzeba opierać na prawdzie historycznej. Zaapelował do władz Ukrainy, by przywróciły możliwość ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.

- Porozumienie ws. zbrodni na Wołyniu zależy przede wszystkim od woli drugiej strony. My chcemy bardzo dobrych relacji z Ukrainą, ale z drugiej strony, jako kraj nie możemy odpuścić. Nie możemy tutaj powiedzieć, że ta historia tragedii bardzo wielu Polaków, bardzo żywa w wielu rodzinach do dzisiaj, to jest coś, co na tym ołtarzu porozumienia polsko-ukraińskiego można złożyć - powiedział Jacek Sasin

Gość Jedynki dodał, że "błędnie myśleliśmy, że Ukraina dojrzeje do tego, by rozliczyć się ze zbrodniami z czasów II wojny światowej, a okazuje się, że z czasem jest coraz gorzej". - Ukraina nie ma przyszłości, jako państwo demokratyczne, jeżeli nie rozliczy się z tych zbrodni - dodał Sasin.

mod/Polskie Radio