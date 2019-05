Jacek Sasin: Tak się próbuje grać premierem Morawieckim

- Czytałem wypowiedź pani Hartwich. Ręce opadają. Co by nie zrobić, to źle. Pani Hartwich protestowała wraz ze swoim niepełnosprawnych synem właśnie po to, żeby było 500 złotych dla niepełnosprawnych. Jak 500 złotych dla niepełnosprawnych staje się w tej chwili faktem, to pani Hartwich mówi, że to obraża i jest cyniczne. To o co chodzi? O politykę – mówił na antenie Radia Zet Jacek Sasin