Jacek Sasin: Schetyna też nie wierzy w swoje obietnice

PO, która krytykowała PiS i wprowadzane programy społeczne, nagle postanowiła pójść naszą drogą - mówił Jacek Sasin odnosząc się do propozycji zaprezentowanych przez Grzegorza Schetynę.

Zdaniem wicepremiera, politycy Platformy Obywatelskiej są w stanie powiedzieć to, co im się aktualnie opłaca, tylko po to, aby na jakiś czas uzyskać poparcie danej grupy.