Jacek Sasin: Radosny marsz - Schetyna musi przeprosić!!!

Minister mówił, że podczas marszu panowała bardzo radosna atmosfera. - To nie był marsz - tak jak chcieli politycy opozycji - ludzi, którzy zieją nienawiścią, czy niechęcią do kogokolwiek. Był to marsz radości z odzyskanej 100 lat temu niepodległości, a nie inicjatywa przeciwko komuś. W żadnym wypadku, jak zapowiadał Grzegorz Schetyna, nie był to marsz hańby. Za te słowa czas przeprosić Polaków - stwierdził przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.