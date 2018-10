Jacek Sasin pozwie rzecznika PO. ,,Będzie Pan przepraszał w trybie wyborczym''

Miarka się przebrała i wygląda na to, że rzecznik PO Jan Grabiec znów będzie miał kłopoty. Minister Jacek Sasin zapowiedział dziś, że pozwie rzecznika Platformy Obywatelskiej w trybie wyborczym za swój wpis na twitterze.

„Okazuje się, że na listach PiS jest sporo ludzi z wyrokami za przestępstwa fałszerstwa: kandydat PiS na wójta Jadowa (powiat wołomiński) został prawomocnie skazany przez sąd za fałszowanie podpisów w zgłoszeniu kandydata do komisji wyborczej! Co na to minister Jacek Sasin?”

- takiej treści wpis opublikował Grabiec wczoraj wieczorem.

Dziś minister odpowiedział mu tymi słowami:

„Czekam cały czas na odpowiedź czy skazana prawomocnym wyrokiem sądu za fałszerstwa Hanna Zdanowska zrezygnuje. Odwagi pośle Grabiec! Jakie są standardy PO? W sprawie Rafała Rozpary będzie Pan przepraszał w trybie wyborczym”.

Wygląda na to, że Grabiec ostatnimi czasy nie radzi sobie najlepiej. Dość wspomnieć jego brak reakcji na skandaliczne i seksistowskie teksty kandydata na prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego.