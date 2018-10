Jacek Sasin: PO ma usta pełne frazesów

Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna i wiesz (…) nie, ale masz wiele innych walorów i kompetencji, ale jak zacznę za bardzo, to wiesz, moja żona w ogóle nie jest zazdrosna - powiedział o jednej z kandydatek startującej z list komitetu. - No i pani od seksu (…) no przepraszam, ale tak mi się pani kojarzy - przedstawił kolejną.

Po upublicznieniu nagrania z konwencji, Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. - Do weekendu to był członek i działacz Platformy Obywatelskiej. Po upublicznieniu tych nagrań, nie po faktach, bo miały one miejsce 2 tygodnie temu, Platforma zdecydowała, że ma odejść. Dalej wspiera go w tych wyborach na prezydenta Legionowa. Ta sprawa pokazuje, jaka patologia jest w wielu samorządach - stwierdził Jacek Sasin.

Nasz pogląd, że trzeba generować zmianę w samorządach, czyli ta dwukadencyjność, którą udało nam się wreszcie wprowadzić, niestety od tej kadencji dopiero będzie się liczyła, spowoduje, że ci lokalni satrapowie będą w naturalny sposób usuwani - dodał.

Ta sprawa ma również wymiar ogólnopolski, bo pokazuje dwulicowość Platformy Obywatelskiej, która ma usta pełne frazesów o walce o prawa kobiet, a z drugiej strony jeśli jej przedstawiciel się tak zachowuje, nie potrafi jednoznacznie go odrzucić - podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

PiS nawołuje, aby PO odwołało swojego rzecznika Jana Grabca, wieloletniego współpracownika Smogorzewskiego. PO odpowiada, że PiS nie będzie im wyznaczał rzecznika. - To nie PiS wyznacza, myślę, że to jest oczekiwanie społeczne, żeby osoby, które się skompromitowały, zostały rozliczone, a w tym przypadku pan Grabiec skompromitował się totalnie, bo był obecny na tej konwencji, śmiał się z tych pseudodowcipów, z tych seksistowskich wypowiedzi. Nie zaprotestował, wręcz przeciwnie, wyszedł po tej tyradzie i mówił o "wsparciu dla Romka", wręczył mu szablę - mówił polityk. - To jest kolejna afera Platformy (...). Platforma musi się rozliczyć z Janem Grabcem - dodał.

źródło: PolskieRadio.pl