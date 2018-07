Jacek Sasin o głosowaniach w Senacie: ''to posłowie i senatorowie, a nie prawnicy decydują''

"Prawnicy z Biura Legislacyjnego Senatu mieli wątpliwości co do przegłosowanej nowelizacji, ale senatorowie podczas głosowania ich nie mieli. To posłowie i senatorowie decydują, jak ostatecznie wygląda ustawa, a nie prawnicy. Gdyby decydowali prawnicy, nie byłby potrzebny parlament" - mówił Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.