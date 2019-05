Jacek Sasin: Jest zlecenie na premiera...

robaczek 21.5.19 9:14

no bez jaj.

teraz to jakies zagraniczne tajne sluzby beda atakowały niewinnego kłamczuszka?



jezeli to naród łyknie, to już nie ma ratunku.

we wciskaniu kitu PO to amatorzy w porownaniu z pis.



powaznie uwierzycie w taka bajke? ukradł ale teraz za darmo odda i w sumie to nic sie nie stalo......



tylko Polski szkoda....