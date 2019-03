Jacek Sasin: Emerytury+ już najbliższych dniach

"W najbliższym tygodniu, na najbliższej Radzie Ministrów będzie już przyjęta ustawa dot. 13 emerytury, czyli Emerytura plus. Za dwa tygodnie Sejm będzie tą ustawę przyjmował" - zapowiedział Jacek Sasin komentując wchodzenie w życie elementów programu tzw. Piątki Kaczyńskiego.

"Od najbliższego weekendu ruszają spotkania, bezpośrednie spotkania również, z wyborcami naszych polityków, naszych kandydatów, ale nie tylko, posłów. Kampania taka, którą będziemy chcieli osiągnąć taki efekt, że w każdej gminie odbędzie się bezpośrednie spotkanie z posłem lub innym przedstawicielem PiS, gdzie będziemy prezentować nasz program na te wybory europejskie, ale również to, co przed nami w perspektywie kolejnych kilku miesięcy. My stawiamy, jak zawsze, na bezpośredni kontrakt, bezpośrednią rozmowę z Polakami" - stwierdził Sasin.