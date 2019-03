Jacek Sasin: Celem KE jest rozpętanie wojny ideologicznej

"Rozpętanie wojny ideologicznej w Polsce to ich program, a brakuje programu podniesienia poziomu życia Polaków. Widać, że różni nas kwestia wiarygodności" - mówił Jacek Sasin komentująć powstanie Koalicji Europejskiej i dotychczasowego braku programu sojuszu.

"Nie są w stanie się nawet zdecydować czy realizujemy ich postulaty, czy korupcja polityczna i ruina budżetu. Chyba, że przedstawiali te propozycje bez zamiaru ich realizacji. My co obiecujemy to i wypełniamy. Realizujemy nie po wyborach tylko już teraz" - podkreślił Sasin.