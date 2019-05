Jacek Saryusz- Wolski: W Brukseli sukces PiS był na ustach wszystkich

Mirek 29.5.19 8:33

Mam nadzieję że Ryżemu niemieckiemu knechtowi szczęka upadła na glebę . Poza tym uważam że Polska powinna się ubiegać o jakieś ważne stanowisko we władzach Unii bo dotychczas żadnej ważnej funkcji Polacy nie pełnią . Tusk jest politykiem niemieckim z nadania kanclerz Merkel i był dla Polski tylko szkodnikiem . Tuska przejęli Niemcy i niech tak już zostanie . My starajmy się aby Polak miał w Unii coś do powiedzenia .