Jacek Saryusz-Wolski: Oby rząd ciągle miał taką opozycję! To oznacza wieczne rządy PiS

„Nie da się tego komentować, tej totalnej krytyki wszystkiego. I to niedobrze, i tamto niedobrze. Ja mogę sobie tylko życzyć, żeby rządzący mieli taką opozycję, bo to oznacza wieczne rządy rządzących” - stwierdził przed dwoma dniami europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski.

„[…] nagle się okazuje, że jest smog i parę innych rzeczy. Problem opozycji polega na tym, że jest to kompletnie niewiarygodne”.

Europoseł był też pytany o to, kto mógłby być naturalnym sojusznikiem dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdził, że jeśli chodzi o program – PiS najbliżej do Kukiz’15. Paweł Kukiz zaś mówił, że naturalnym sojusznikiem dla jego ugrupowania są ci, którzy chcą poprzeć ich sztandarowe postulaty zmian ustrojowych. Saryusz-Wolski wskazał, że o tym można mówić dopiero w sytuacji, gdy ma się większość konstytucyjną.

„[…] bez tego jest to rozmowa bez szans na wdrożenie tych zmian, ale najpierw trzeba ją zdobyć i wtedy porozmawiać na temat zmian ustrojowych”

Odnosił się też do słów lidera PO, który mówiąc o porozumieniu Polski z USA stwierdzał, że Polska powinna być sojusznikiem USA, a nie „klientem”. Europarlamentarzysta stwierdził:

„To jest wielkie osiągnięcie i wszyscy rozsądnie myślący Polacy, w tym opozycja, powinni się z tego cieszyć. Udało się to, o co zabiegały kolejne rządy, również te, w których był Grzegorz Schetyna. Także takie deprecjonowanie wyników tej wizyty no jest niepoważne, po drugie niezgodne z faktami”.