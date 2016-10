Jacek Piekara o Wellman: Do aborcji potrzeba seksu - jej to nie grozi

reklama

Czarny Protest stał się powodem do dyskusji w kwestiach prokreacji i seksu m. in na Twitterze, po tym jak jedna z dziennikarek, Dorota Wellman opowiedziała się za zwolennikami prawa do aborcji. Jacek Piekara, autor cyklu o inkwizytorze Mordimerze, skomentował na Twitterze zaangażowanie dziennikarki w protest.













,, Do aborcji potrzebne jest zapłodnienie. Do zapłodnienia potrzebny jest seks...Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja!'' - napisał Piekara na Twitterze.

Dodał jeszcze na TT: ,, Niektórzy mają mi za złe złośliwość wobec D.Wellman. Ale ona stała się mocno zaangażowanym po 1stronie POLITYKIEM A to oznacza koniec ochrony''

Jacek Piekara zdobył popularność, pracując dla takich pism jak "Click!" "Gambler", "Świat Gier Komputerowych', jest też autorem cyklu o Arivaldzie i inkwizytorze Mordimerze Madderdinie

Dorota Wellman, która pracuje dla niemieckiego Lidla, została uznana przez "Wiadomości" TVP "twarzą niemieckiej sieci supermarketów", co jak wiemy, jest zgodne z prawdą, bo nie można opędzić się od reklam w każdym medium, z których nie ,,wyskakiwałaby'' pani Wellmann.

Dziennikarka otwarcie poparła czarny protest, a w jej obronie stanęła Paulina Młynarska, siostra pani Agaty o której również ostatnio jest głośno, za sprawą krytycznych artykułów w gazetce reklamowej ,,Skarb'' Rossmanna, dotyczących Polaków korzystających z pomocy ,,Rodzina 500 Puls".

Sieć sklepów Lidl, którą promuje prezenterka zapewniła, że prywatne opinie Wellman nie mają wpływu na jej kontrakt. Jak widać, już i Lidl zabezpiecza się na wszelki wypadek.

