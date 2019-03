Jacek Pawłowicz: Zbrodnie na Żołnierzach Wyklętych są ciągle nierozliczone

Święto, które obchodzimy 1 marca zostało przez Polaków przyjęte, zaakceptowane. Wiele środowisk w Polsce na nie czekało. Żołnierze Wyklęci odchodzą od nas. W tej chwili w Warszawie jest kilkanaście osób, które możemy uznać za Żołnierzy Wyklętych. To bardzo mało - mówił Pawłowicz na antenie Polskiego Radia 24.

To są osoby, które przeszły piekło UB. Łamano im palce, ręce, nogi; nadziewano je na nogę od stołka. To osoby, którym miażdżono jądra. Niestety są takie środowiska, które nadal na Żołnierzy Wyklętych patrzą jak na bandytów. Praktycznie żaden funkcjonariusz, który dopuszczał się zbrodni na Żołnierzach Wyklętych nie został rozliczony. To przede wszystkim funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Tylko nieliczni zostali skazani. Sądy nie chcą skazywać tych bandytów. Mamy sędziów i prokuratorów, którzy prawie w białych rękawiczkach dopuszczali się zbrodni na polskich patriotach. Mamy tu przykład Stefana Michnika - podsumował dyrektor muzeum.