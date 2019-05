Jacek Międlar totalnie odleciał: ,,Episkopat z uśmiechem diabła. Idźcie precz!''

- Prymas Polski schował krzyż do kieszeni, bo mu "dyndał" przed komisją? Biedaczek. A w Radiu Zet też "dyndał"? A w Izraelu szanownym biskupom też "dyndał"? "Nowa ewangelizacja" - bez krzyża i Ewangelii, ale ze świętym spokojem i uśmiechem Diabła. @EpiskopatNews idźcie precz! - napisał Jacek Międlar, były kapłan, a teraz guru radykalnej prawicy.

Byly ksiądz zamieścił na Twitterze wpis zobrazowany zdjęciami, na których widzimy prymasa Grzegorza Polaka. Prymas ma schowany krzyżyk. Nieważne, że to, co najważniejsze jest widoczne - czyli koloratka, symbol kapłaństwa. A jak wiadomo, bez kapłanów, nie mielibyśmy Eucharystii.

- Bez Eucharystii Kościół po prostu by nie istniał. To Eucharystia bowiem sprawia, że wspólnota ludzka staje się tajemnicą komunii, że jest zdolna nieść Boga światu i przybliżać świat do Boga. Duch Święty, który przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, przemienia także tych, którzy je przyjmują z wiarą, w członków Ciała Chrystusa, tak że Kościół jest rzeczywiście sakramentem jedności ludzi z Bogiem i między sobą. - tak o Eucharystii mówił papież Benedykt XVI