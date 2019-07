Jacek Czaputowicz: Wybór szefa KE pokazał rzeczywistą pozycję Polski

Frans Timmermans nie będzie szefem Komisji Europejskiej. To niezaprzeczalnie sukces Grupy Wyszehradzkiej, z Polską i premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Ta kandydatura była dla Polski i krajów V4 nie do przyjęcia. Teraz wszystko wskazuje na to, że nową szefową KE zostanie dotychczasowa szef resortu obrony Niemiec Ursula von der Leyen.