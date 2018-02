Jacek Czaputowicz: To jest naprawdę poważna sprawa

,,Ustawa wyraźnie w jednym z artykułów głosi, że nie dotyczy badań historycznych, działalności artystycznej. Trzeba spokojnie przekonywać, że nasze intencje są dobre, że zapisy ustawy są prawidłowe'' - stwierdził.

Komentując ostre stanowisko Stanów Zjednoczonyh Czaputowicz powiedział, że ,,utrzymujemy nasze stanowisko''. ,,Uważam, że jest szansa do rozmowy i oparciu tych naszych relacji na prawdzie, na wyjaśnieniu naszego stanowiska, na rozwianiu wszystkich wątpliwości, bo uważam, że mamy rację, jest problem w komunikacji'' - dodał.

Jak stwierdził, to, że Departament Stanu USA pisze, iż ,,może dojść'' do naruszenia strategicznych relacji Polski i USA nie oznacza, że koniecznie do tego dojdzie.