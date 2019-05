Jacek Czaputowicz spotkał się z Ławrowem. Minister upomniał się o zwrot wraku Tu-154M

alcapone 17.5.19 14:08

Maskirowki ciąg dalszy, tradycyjnie z udziałem strony polskiej. Jasne że nie chcą dostać tego wraku, bo co by to było? Oni chyba od początku wiedzą że ten zamach odbył się także z udziałem naszych tradycyjnych przyjaciół ( USA, Izrael ) i wiedzą jak było naprawdę. Ale wolą żeby nie wyszło to na jaw. Ile przez te lata wyjaśnił Macierewicz? Tylko namieszał, mniej wiemy niż pierwszego dnia. I o to chodziło, zadanie wykonał perfekcyjnie.

Kiedyś pewien mój znajomy co ma znajomego grabarza powiedział mi że teraz ciała rozkładają się znacznie wolniej niż kiedyś. Gdzie są wyniki ekshumacji? Zrobili te ekshumacje bardzo niechętnie po wielu latach licząc, że będzie tylko trochę kości i niczego nie da się ustalić. A tutaj pech, sporo zostało i eksperci sporo mogli ustalić. Więc utajniono, wprowadzono cichy zakaz przypominania, zapomniano, temat zniknął.

A ten monitoring na Okęciu był czy nie był? Jak był to pokazać. Kto kiedy czym wyleciał, i jak to wyglądało. I zdjęć nikt nie robił na Okęciu, gdy miała to być przecież historyczna wizyta o wielkim znaczeniu także propagandowym.

A jakby tak wreszcie przebadać rzeczy osobiste zmarłych zwrócone rodzinom? Nie potrzeba wraku, są rzeczy osobiste.

A jakby tak odczyty z radarów wykorzystać. Są i radary cywilne i są trzy nowoczesne radary wojskowe o dużym zasięgu na ścianie wschodniej. ich sygnał jest na bieżąco transmitowany do dowództwa NATO. Można by wreszcie ustalić prawdziwą godzinę, a tak w ogóle co i kiedy leciało. Bo nadal nie jest to jasne.

A co ten amerykański generał Petraeus robił w Polsce przez 3 dni tuż przed tą "katastrofą".

Tak można by dłużej. Dla mnie od dawna jest jasne że wszyscy ( tak w Polsce jak poza ) poza jakimiś wolontariuszami są zainteresowani w ukrywaniu prawdy, na czele z Kaczyńskim i Macierewiczem.