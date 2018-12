Jacek Czaputowicz niezwykle ostro o Niemcach. Są ,,antyeuropejscy''

Jacek Czaputowicz wypowiedział się dla stacji Polsat News. Jak podkreślił, Komisja Europejska zamierza objąć projekt Nord Stream 2 dyrektywą gazową, co ma do pewnego stopnia ograniczyć korzystność tego przedsięwzięcia z perspektywy Gazpromu. Mimo wszystko gazociąg będzie jednak procedowany, a niemiecką postawę Czaputowicz określa jako ,,antyeuropejską''.

,,Podnosimy tę kwestię. To nie jest tylko interes Polski. To jest interes całej Unii Europejskiej, to jest także interes naszych partnerów, takich jak Ukraina, która apeluje o nieprzyjmowanie tego projekt'' - powiedział Jacek Czaputowicz.