Jacek Czaputowicz do Litwinów: znieście próg dla mniejszości

Przebywający z wizytą na Litwie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz twierdzi, że zlikwidowanie progu wyborczego dla mniejszości narodowych powstrzyma AWPL-ZChR przed współpracą z rosyjskimi ugrupowaniami politycznymi.

,,To będzie dobre rozwiązanie, ponieważ mniejszość polska będzie bezpieczniejsza. W dyskusji z nami jej przedstawiciele tłumaczą, że są zmuszeni do tworzenia koalicji z rosyjską mniejszością. To nie jest dobre, biorąc pod uwagę, że Rosja w obu państwach jest uznawana za zagrożenie” – zaznaczył polski dyplomata.

Dodał, że Warszawa rozumie decyzję AWPL-ZChR, ponieważ często to zapewnia jej obecność w Sejmie.

,,Nie możemy pozwalać na to, by ten argument egzystował, jeżeli jest taka możliwość. I jeżeli ustawa byłaby zmieniona, nie mogliby go używać” – zaznaczył.

,,Wydaje mi się, że zlikwidowanie progu wyborczego byłoby bardzo dobre” – powiedział Czaputowicz, który omóił ten problem z premierem Sauliusem Skvernelisem.

Obecnie w okręgach wielomandatowych na Litwie, partie polityczne uzyskują mandaty w Sejmie w przypadku 5 proc. poparcia, koalicje partyjne – 7 proc. poparcia.

źródło: Kresy24.pl