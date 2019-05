Jacek Czaputowicz: Będziemy współpracować z Watykanem w walce z pedofilią

LUDZKOŚĆ SIĘ KOŃCZY! 20.5.19 18:04

Analogowy_Procesor - mówi Wam to coś?



Całe oprogramowanie musi być sprzedawane w Sklepach_Analogowych jako układ scalony i wpinane do naszych urządzeń tak samo jak Pendrive. Wtedy nie jest możliwa żadna ingerencja "hakerska w program" czyli w Analogowy_Procesor. Jest na to odpowiednie oprogramowanie i taka np. Winda odrazu może być odwzorowana w architekturze procesora. Szybkość systemu zwiększa się wtedy kilkukrotnie bo oprogramowanie nie działa na zasadzie obliczeń zmienno-przecinkowch tylko na zasadzie przepływu prądu elektrycznego przez tryliony odpowiednio połączonych ze sobą tranzystorów które powodują działanie systemu w zimnym układzie scalonym czyli w Analogowym_Procesorze. Bezwzględnie trzeba też przywrócić papierowe dowody osobiste i inne prywatne dokumenty. Analogi to jedyna obrona przed CHIPEM i przed poddaniem nas pod apokaliptyczną władzę (robota) KOMPUTERA_MASZYNY. To człowiek decyduje o przedmiotach, a nie odwrotnie jak to chcą zrobić na całym świecie Iluminaci.



