Według aktora występującego pod pseudonimem Aleksander Jabłonowski, Roman Dmowski rzekomo miał w „Myślach nowoczesnego Polaka” za wzór stawiać Polakom Czechów. Prorosyjski happener w swoim przemówieniu zachwalał też PRL i współpracą z komunistami Bolesława Piaseckiego. Aleksander Jabłonowski ogłosił też, że wojna się zaczęła, gdy stworzono KOR, bo celem stworzenia KOR by stworzenie Polin.

W swoim przemówieniu aktor niewstępujący pod pseudonimem Aleksander Jabłonowski stwierdził, że Targowica była jak Sobieski, i to targowiczanie mieli racje, a nie Kościuszko. W opinii prorosyjskiego happenera Insurekcja Kościuszkowska była beznadziejna głupia, chora, idiotyczna, doprowadziła za pruskie pieniądze do upadku państwa. Prorosyjski aktor wykrzykiwał też nad grobem Romana Dmowskiego (11.50) „Niech żyje Targowica” oraz stwierdził, że caryca nie chciała wojny z Polską ani rozbioru Polski, i to Polacy wywołali wojnę z Rosją.