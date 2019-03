,,Ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia''. Wałęsa coraz bardziej dziwaczy!

Były prezydent Lech Wałęsa na nagraniu wideo umieszczonym na jednym z portali społecznościowych przestawił swoją interpretację sławnego spotkania w Krośnie (Podkarpackie) poświęconego w części… kosmitom! Oto słowa Wałęsy: „Ludzie z Krosna: biorę was na świadków. Byłem u was w zeszłą niedzielę, przyjęliście mnie wspaniale. Była ponad godzinna rozmowa z wami, było was między 300 a 500 osób, więcej się nie mieściło w tej sali (...) I popatrzcie co moi wrogowie z tego zrobili, co za komentarze. Między wami był jeden prowokator, który ni z gruszki, ni z pietruszki poruszył sprawę "Bolka". Sala, gdyby nie moje zachowanie, wyniosłaby go razem z futryną, ale ja tak układałem to spotkanie, aby do tego nie doszło, ale wygwizdaliście i wybuczeliście go i nie pozwoliliście mu głupot opowiadać..I zobaczcie co oni z tego zrobili i co wyciągnęli z tego spotkania np. UFO". Dawny Przewodniczący „Solidarności” dodał jeszcze: „Ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia, nie naukowy, nie książkowy, tylko mój. I ja go przy okazji pewnych zdarzeń jako moje UFO przedstawiłem". Obrażony autorytet totalniaków stwierdził także: A jak teraz wielu się wymądrza, jak ktoś mówi " czy Wałęsa odleciał?". Jeśli ktoś odleciał, to wy z waszą głupotą, w waszym nędznym kłamstwie i oszustwie. Jeden człowiek prowokator dla was jest ważniejszy niż sprawa Polski (...) Ludzie z Krosna, odpowiedzcie tym cymbałom, odpowiedzcie tym prowokatorom, którzy nie potrafią korzystać z wolności słowa, tylko oszukiwać, brać pieniądze i newsy robić. Obrzydliwe to jest:. A co naprawdę mówił Wałęsa? Przypomnijmy (za portalem Krosno24.pl) te „mądrości”: