J. Kaczyński: Jan Olszewski był człowiekiem o wymiarze męża stanu

Moni 8.2.19 20:05

Jan Olszewski – Mąż Stanu. Tylko tacy jak On pisali historię Polski od jej powstania. Niewielu ich Polska miała, niewielu z nich doceniła. To On w 1991 roku proroczo określił konieczność dążenia Polski do obecności w ówczesnej EWG i NATO jako gwarantów ostatecznego wyzwolenia się spod wpływów komunizmu. Nocna zmiana czyli obalenie rządu premiera Olszewskiego przez Wałęsę i jego ówczesnych sługusów politycznych 4 czerwca 1992 roku na kilkadziesiąt lat zatrzymała Polskę i społeczeństwo w marszu do suwerenności i demokracji. Do dziś do tego nie doszliśmy. Od tamtej haniebnej nocy mija 27 lat a na szczytach władzy w Polsce nieprzerwanie wciąż są ci sami ludzie. Wielu z nich nadal szkodzi Polsce, od lat stronnictwom hańby niezmiennie przewodzi Tusk wspierany przez Wałęsę i innych, zatrwożonych widmem zderzenia się z prawdą o sobie. Ta prawda jednak z wolna przebija się do ludzkiej świadomości, niemal co dnia ukazuje kto jest kim naprawdę. Jan Olszewski ma i będzie miał zawsze swoje miejsce w historii prawdy o Polsce i Polakach. Wieczna Mu cześć i chwała! Niech spoczywa w pokoju.