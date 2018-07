Izraelskie naloty na Strefę Gazy. Nie żyje dwóch nastolatków

Od kilku lat są to największe naloty na cele w Strefie Gazy – w ich wyniku zginęło według medialnych doniesień dwóch chłopców w wieku 15 i 16 lat.

Jak podało wojsko izraelskie – zaatakowanych zostało 40 celów, w tym między innymi centra logistyczne i kwatera batalionu Hamasu na północy Stefy Gazy.

„Times of Israel” podaje, że nad ranem w wielu miejscowościach Izraela graniczących ze Strefą Gazy zawyły syreny, a w wyniku ostrzału rannych zostało trzech Izraelczyków.

In Gaza, children innocence, was killed, by Israel.

Rest in peace Luay,

rest in peace Ameer. pic.twitter.com/hlagdAYR59

— Muhammad Smiry 🇵🇸 Gaza (@MuhammadSmiry) 14 lipca 2018