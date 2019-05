Izraelska wiceminister o wypowiedzi premiera Morawieckiego: Antysemityzm!!!

"Jeżeli ktoś mówi, że Polska ma komukolwiek wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, to mówimy: nie ma naszej zgody na to. Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak długo będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Bo gdyby kiedykolwiek do tego doszło szanowni państwo, do tej strasznej niesprawiedliwości, gdyby został zamieniony kat i ofiara, urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera i dlatego nigdy na to nie pozwolimy"- powiedział w piątek w Łodzi szef polskiego rządu. Kontekst? Roszczenia wynikające z ustawy 447, przyznającej amerykańskiemu Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, jak również: udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Właśnie ta ostatnia sprawa budzi niepokój również wśród sympatyków PiS.