Izraelska prasa atakuje Polskę. Chodzi o roszczenia

Tę wypowiedź podchwycił ,,Times of Israel'', stwierdzając, że Polska to ,,jedyny kraj w UE'', który nie wprowadził odszkodowań.

Co istotne, żydowski dziennik nie pisał w ogóle o Niemcach, a jedynie o ,,nazistach''. To konsekwentna strategia zrzucania odpowiedzialności za mordy na Żydach na Polaków.