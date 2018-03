Izraelska polityk oskarża Polskę o rasizm i wzywa: Żydzi, wracajcie do Izraela!

Nava Boker, izraelska dziennikarka i polityk, która od 2015 roku zasiada z ramienia partii Likud w Knesecie, wzywa polskich Żydów do przyjazdu do Izraela. Oskarża Polskę o rasizm i antysemityzm i zachęca, by Żydzi porzucali Polskę na rzecz nowej ojczyzny.



Na facebooku Nava Boker napisała do polskich Żydów krótki apel w języku hebrajskim oraz łamaną polszczyzną. Nawiązała do projektu ustawy mającej zakazać uboju rytualnego, która wywołuje zgrzyty w stosunkach z Żydami. Obecnie dialog polityków partii rządzącej między innymi z rabinem Michalem Schudrichem, naczelnym rabinem w naszym kraju, na temat jej złagodzenia. Nava Boker nie zwraca jednak na te sprawy uwagi, ale przechodzi do frontalnego ataku.



,,Po uchwaleniu ustawy odmawiającej Holokaustu Istnieje antysemickie i rasistowskie prawo zabraniające Robić koszerny ubój Wzywam was, abyście przybyli do Izraela, do ziemi waszych przodków i matek'' - napisała na facebooku.

,,Rasizm był i pozostaje udziałem Polski. Dzisiaj zabrania się później uboju i zabrania obrzezania. Nie pozostańcie w Polsce - Przyjdź do Izraela, a zostaniesz tu przyjęty z wielką miłością'' - dodała.

To już nie pierwszy tak ostry atak izraelskich polityków na Polskę. Wcześniej nasz kraj zaatakował również Jair Lapid, przekonując kłamliwie, że w Polsce setki tysięcy Żydów zginęły, nie spotykając Niemca.

mod