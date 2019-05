Izrael zachował się jak 'dyplomatyczny łobuz'. Kulisy odwołanej wizyty w Polsce

KJIM 13.5.19 20:15

A może by tak zawiesić te kontakty na czas nieokreślony, dopóki Izrael nie zrozumie, że Polska to suwerenny kraj, a nie dojna kolonia Izraela ? No i przede wszystkim zablokować rozdawnictwo polskich wiz dla żydów - Polacy nie wciskają się do nich drzwiami i oknami.