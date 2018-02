Izrael: Grupa Żydów wdarła się do polskiej ambasady!

W Izraelu doszło do skandalicznego protestu związanego z decyzją polskiego prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

W demonstracji wzięli udział członkowie kilku stowarzyszeń osób ocalałych z Holokaustu. Protest odbył się przed budynkiem polskiej ambasady w Izraelu. Grupa demonstrantów wtargnęła na teren polskiej placówki dyplomatycznej. Zostali wyprowadzeni przez ochronę.

"Powinniście się wstydzić za siebie. Uciekłem z Auschwitz i wciąż płaczę każdej nocy myśląc o tym, co przeżyłem. Wielu takich jak ja nie przetrwało i nigdy nie zapomnimy, że naziści masakrowali nas na waszej polskiej ziemi"- wykrzykiwał 95-letni Shalom Steinberg.

Inny ocalały z Holokaustu, Motke Lieber twierdził, że Polacy nie zrobili nic, aby pomóc Żydom.

Jeden z demonstrantów miał ze sobą transparent ze skandalicznym hasłem: "Polaki, my pamiętamy co nam zrobili". Według "The Times of Israel", demonstranci zamierzają ustawić namiot przed polską ambasadą.

Dziś, pod Polską Ambasadą w Tel Awiwie protest i transparenty "KREW ŻYDOWSKA TO NIE WODA". Ciekawe przeciw czemu jest ten protest i tego typu hasła? pic.twitter.com/NLJdJT4gKz — Marcin Tyc (@MarcinTyc) 8 lutego 2018