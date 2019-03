Izba Gmin trzeci raz odrzuciła umowę brexitową

Przeciw tej umowie było 344 posłów, za - 286. Gdyby większość posłów zagłosowała "za", pozwoliłoby to jedynie na przesunięcie terminu opuszczenia wspólnoty na 22 maja. Teraz Londyn musi wybrać między tzw. twardym brexitem a kolejnym jego opóźnieniem.

Przed dzisiejszym głosowaniem, rząd oddzielił główny tekst umowy brexitowej od politycznej deklaracji i przedstawił posłom tylko ten pierwszy, czysto techniczny. Według gabinetu Theresy May, w konkluzjach końcowych marcowego szczytu Unii Europejskiej jest zapis, że Londyn uzyska odłożenie brexitu do 22 maja, jeśli uda się zatwierdzić jeszcze w tym tygodniu "umowę o wyjściu". Michel Barnier, główny negocjator KE ds. brexitu poinformował dziś w Warszawie, że Wielka Brytania ma teraz czas do 12 kwietnia na zaprezentowanie ewentualnej nowej strategii opuszczenia Unii.