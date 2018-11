Iwona Arent oskarża Nitrasa o atak, ten zaprzecza

Do incydentu miało dojść podczas podroży autobusem na warszawskim Okęciu. Nitras miał poseł Arent kopnąć oraz wulgarnie wyzywać i obrazać. Poseł PO wszystkiemu zaprzecza i skierował pismo do prokuratury.

,, W tym momencie pan Sławomir Nitras odpowiedział, że pewnie miałam „delirkę”. Odpowiedziałam, że ja takich problemów nie mam, ale może on ma coś pod nosem, to lepiej niech to wydmucha. Wtedy pan Nitras zareagował agresywnie, kopiąc mnie mocno w udo'' - pisze w swojej skardze Arent. Jak dodaje, Nitrasa miał próbować utemperować poseł Kukiz'15 Grzegorz Długi, a Arkadiusz Mularczyk z PiS pytał go,czy wolno bić kobietę.