Włodzimierz Iszczuk: Orientacja prorosyjska jest opcją zdrady

Zauważyłem, że kiedy rosyjskie trolle i pożyteczni idioci słyszą o potępianiu nieodpowiednich lub zbrodniczych działań Rosji, to w celu odwrócenia uwagi i zmiany tematu zaczynają krzyczeć o Ukrainie (UPAdlinie), USA i Izraelu (USraelu)… Odwracają kota ogonem… I kłamią, kłamią, kłamią… Mówią, że jest to wolność słowa i swoboda sumienia!

Rosyjskie manipulacje zakłamujące rzeczywistość w polskojęzycznych sieciach społecznościowych wywołują prawdziwą histerię. A to stanowi poważne zagrożenie dla informacyjnego bezpieczeństwa państwa, polskiej racji stanu i interesu narodowego. Podstęp, fortel i oszczerstwo nie są wolnością słowa, lecz skutecznymi narzędziami bezwstydnej i bezczelnej rosyjskiej propagandy. Fake news to stały element rosyjskiej wojny informacyjnej, skierowanej przeciwko krajom UE i NATO.

Zatem, wolność kłamstwa i oszustwa w sieci jest niedopuszczalna! Jedynie prawda jest ciekawa! A prawda jest taka, że Polska w świadomości Rosjan jest odwiecznym wrogiem egzystencjalnym. Historyczny spór Polski z Rosją to coś więcej niż tylko spór geopolityczny, to w istocie spór o charakterze cywilizacyjnym.

„Na kontynencie eurazjatyckim dla Polski miejsca nie ma. […] Rosja musi zniszczyć »kordon sanitarny«, utworzony z małych, gniewnych i historycznie nieodpowiedzialnych narodów i państw, z maniakalnymi roszczeniami i niewolniczym uzależnieniem od talassokratycznego Zachodu. W roli takiego »kordonu sanitarnego« tradycyjnie występuje Polska i kraje Europy Wschodniej… Zadaniem Eurazji jest to, aby ta bariera nie istniała. […] My, Rosjanie i Niemcy, nie jesteśmy zainteresowani istnieniem niepodległego państwa polskiego w żadnej formie. […] Trzeba zlikwidować »kordon sanitarny«, zawrzeć »nowy pakt Ribbentrop-Mołotow«, aby przywrócić bezpośrednią granicę między Rosją a Starą Europą, bez tych »przyjaciół« (państw Europy Środkowowschodniej – red.)” – to są cytaty z Aleksandra Dugina, najbardziej popularnego rosyjskiego stratega, nazywanego ideologiem Kremla. Wypowiedzi człowieka, którego strategię od 15 lat skrupulatnie wciela w życie cały polityczny establishment Rosji.