Istne piekło! Nagranie mrozi krew w żyłach! ,,Odessanie ciąży trwa około półtorej minuty''. Feministki wychwalają aborcję

Aborcyjny Dream Team przygotował i udostępnił nagranie... z kliniki aborcyjnej w Amsterdamie. ,,Zapraszamy was na zwiedzanie kliniki aborcyjnej w Amsterdamie." - czytamy

"Ważne do zapamiętania:

♦️ aborcja w Holandii jest możliwa do 22 tygodnia

♦️ obowiązuje 5 dniowy okres do namysłu

♦️ w Amsterdamie działa kolektyw Abortion Network Amsterdam ANA, który wspiera osoby przyjeżdżające do Holandii na aborcje.

♦️ wszystkie najważniejsze informacje o aborcji również tez w Holandii znajdziecie w naszym zinie „Potrzebujesz aborcji? Nie jesteś sama”" - piszą pod filmikiem aborcjonistki

- Pacjentka po przewiezieniu leży i podawane jest jej znieczulenie miejscowe, albo całościowe. Lekarka, która pracuje na co dzień w tej klinice, pochwaliła sie nam nowym, bardzo nowoczesnym ultrasonografem, więc możemy mieć od razu dobrej jakości badanie. Bardzo ważna informacja dla nas i dla was przede wszystkim. Tak wygląda maszyna do aborcji próżniowej. Tak zwana maszyna ssąca, która jest na prąd. To jest pojemnik, w którym znajduje się tak zwany produkt ciąży - opowiada w filmie kobieta, oprowadzająca po klinice



- Lekarz, lekarka w trakcie aborcji decyduje o narzędziach, których użyje. Są to takie rurki, które są wykorzystywane w trakcie aborcji. To nimi przechodzą tkanki. To pokazuje w jakiej ilości są te tkanki na tym etapie ciąży. Zabieg - włożenie tej rurki i odessanie ciąży trwa około półtorej minuty. - mówi kobieta

- Spędzicie tu jakieś 4 godziny i jeszcze zjecie na koniec posiłek, żebyście miały siłę znieczuleniu - podsumowuje

Nagranie mrozi krew w żyłach.

bz/fb