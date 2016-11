Islamski Sudan chce zabić misjonarza, ratujmy go!!!

reklama

reklama

Petr Jašek, czeski misjonarz i pracownik misji humanitarnej, trafił do więzienia po tym, jak pomagał prześladowanym chrześcijanom w Sudanie. Został niesprawiedliwie uwięziony po absurdalnym oskarżeniu o sabotaż i szpiegostwo. Grozi mu kara śmierci! Sąd będzie analizował sprawę od 14 listopada.

Podpiszmy petycję w obronie Petra Jašeka! Petycję wysyłamy do ONZ domagając się, aby Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka zajął się sprawą i zorganizował nacisk ONZ na sudańskie władze tak, aby uwolniły misjonarza.

W listpadzie 2015 r. Petr Jašek dowiedział się trudnej sytuacji studenta Ali Omera w Sudanie. Student ten doznał poważnych obrażeń (poparzenia) podczas demonstracji w 2013 r. Wówczas Petr Jašek pojechał do Sudanu, aby pomóc finansowo studentowi Ali oraz aby pomagać innym cierpiącym chrześcijanom.

Gdy dwa lata później pan Jašek chciał polecieć do domu w Czechach, został zatrzymany na lotnisku. Przez kilka tygodni nikt nie wiedział, co się z nim stało. Rodzina nie otrzymała żadnej informacji. Nie wiedziała nawet, czy żyje. A sudański prokurator oskrażył pana Jašeka o kilka przestępstw. Z informacji, jakie CitizenGO uzyskało w tej sprawie wynika, że proces jest prowadzony w sposób skrajnie upolityczniony. Rząd czeski próbował uwolnić swojego obywatela - niestety, na razie bezskutecznie. Nieco ponad miesiąc temu Unia Europejska wystosowała żądanie uwolnienia pana Jašeka.

Te działania do tej pory nie przyniosły rezultatu, dlatego zachęcamy do podpisania petycji skierowanej do Komisarza ONZ oraz przekazywana do wiadomości Sudańskiego przedstawicielstwa przy ONZ.

Mimo bardzo trudnej sytuacji chrześcijan w tym kraju, należy mieć nadzieję na uwolnienie pana Jašeka. Około dwa lata temu, z pomocą tych, którzy podpisali petycję w jej obronie, udało się uwolnić panią Meriam Ibrahim. Mamy nadzieję, że zaangażowanie ludzi z całego świata pomoże również w uwolnieniu czeskiego misjonarza.

Wszystkich wierzących zachęcamy również do modlitwy za pana Jašeka. W jednym z listów, jaki napisał w więzieniu, znalazło się zdanie "Bóg ma klucze do mojej celi".

ol/citizengo.org

14.11.2016, 14:30