Islamski profesor: Allah pozwala gwałcić chrześcijanki

reklama

fot. David Dennis, lic. CC BY-SA 2.0 via flickr reklama

Profesor Suad Saleh z renomowanego Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze stwierdziła, że Allah pozwala muzułmanom gwałcić niemuzułmanki w celu ich „upokorzenia”. O sprawie pisał portal Euroislam.pl.

Pani Saleh wyraziła tę opinię w wywiadzie dla telewizji Al-Hayat, dodając, że gwałt jest dozwolony w czasie „prawowitej wojny” między muzułmanami i ich wrogami.

Na nagraniu zamieszczonym przez LiveLeak Suad Saleh pozornie próbuje zniechęcić do zakupu niewolnic z krajów azjatyckich w celach seksualnych. Zamiast tego, jak mówi, Allah dał muzułmańskim mężczyznom „prawowity” sposób na utrzymywanie stosunków seksualnych z niewolnicami. Saleh sugeruje, że jedyną akceptowalną dla muzułmańskich mężczyzn okazją, aby zniewolić kobietę w celach seksualnych, jest czas „prawowitej wojny” między muzułmanami i ich wrogami, takimi jak Izrael. Dlatego pani profesor twierdzi, że zniewolenie izraelskich kobiet i zgwałcenie ich byłoby całkowicie dopuszczalne.

Z transkryptu filmu opublikowanego przez MEMRI (Middle East Media Research Institute) wynika, że profesor Saleh mówi, że niewolnictwo istniało przed islamem i każdy mógł handlować „wolno urodzonymi mężczyznami i kobietami”. Jednak, według Saleh, islam uregulował niewolnictwo i wyraźnie określa, kiedy jest ono dozwolone, a kiedy nie jest. Jak mówi, jedynymi „legalnie posiadanymi niewolnikami są zdobyci jako jeńcy wojenni”. Dlatego według niej, muzułmańscy mężczyzni, którzy obecnie biorą kobiety z Azji Wschodniej w celach seksualnych, działają przeciwko Allahowi i przeciwko wierze islamskiej. Zamiast tego, mężczyźni ci powinni wykorzystać pojmane kobiety w celach seksualnych, aby w ten sposób je upokorzyć.

„Kobiety, które są jeńcami wojennymi to „te, które są twoją własnością’. Aby je upokorzyć, stają się własnością dowódcy armii lub [innego] muzułmanina, a on może uprawiać z nimi seks, tak jak uprawia seks ze swoimi żonami” – wyjaśnia islamska uczona.

Dr Andrew Holt, historyk z Florida State College, uważa, że wypowiedzi Suad Saleh są bardzo przygnębiające, ponieważ padają z ust profesor prestiżowej uczelni, która ma ponad tysiąc lat. Uniwersytet Al-Azhar jest najstarszą w Egipcie uczelnią islamską, która może przyznawać stopnie naukowe. Reklamowany jest jako „najbardziej prestiżowa uczelnia sunnicka”. Słowa prof. Saleh są niepokojące w kontekście gwałtów na Jazydkach, „jeńcach wojennych”, dokonywanych przez zbirów z ISIS, ponieważ stanowią akceptację dla tych praktyk – uważa Holt.

Według ISIS – stwierdza historyk – zmuszanie Jazydów i innych mniejszości religijnych do seksualnego niewolnictwa jest sposobem, aby zapobiec grzechowi seksu przedmałżeńskiego lub cudzołóstwa, a także znakiem, że Ostateczna Bitwa [pod Dabiq] wkrótce nastąpi. W czwartym numerze czasopisma dżihadystów „Dabiq”, artykuł zatytułowany „Odrodzenie Niewolnictwa przed Godziną Sądu” wyjaśnia, że kobiety wywodzące się spośród politeistów i pogan mogą i powinny być niewolnicami.

Ponadto można tam przeczytać: „Wielu współczesnych uczonych wspomniało, że porzucenie niewoli doprowadziło do wzrostu fahishah (grzechów seksualnych, takich jak cudzołóstwo i nierząd). Ze względu na to, że alternatywa szariacka dla małżeństwa nie jest dostępna, mężczyzna, który nie może sobie pozwolić na małżeństwo z wolną kobietą, czuje ciągłą pokusę do grzechu. Niech Allah błogosławi Państwo Islamskie, które doprowadza do odrodzenia kolejnych aspektów religii”.

Dodajmy, że profesor Saleh naucza na uniwersytecie Al Ahzar, uchodzącym za "umiarkowany". Dialog z nim prowadzi między innymi Watykan...

przk/Euroislam.pl

8.05.2017, 15:45