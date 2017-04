Islamolog z instytutu papieskiego: Islam nie jest religią pokoju!

reklama

Profesor Samir Khalil Samir SJ, islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego mówi jasno: twierdzenie, że islam jest religią pokoju jest po prostu błędem!

Dodał, że oczywiście w wielu muzułmanach istnieje wola pokoju, jednak

„nie mogę jednak czytać Koranu i twierdzić, że jest to księga ukierunkowana na pokój. Tak samo Sunna, księga opowieści z życia Mahometa”

- powiedział.

Profesor ujawnił także, że rozmawiał z papieżem Franciszkiem osobiście, który do jego zastrzeżeń się nie odniósł, ale wyjaśnił, że stosunek jego samego do islamu oparty jest na pozytywnych doświadczeniach, które zdobył w Argentynie podczas kontaktu z tamtejszymi muzułmanami. Dodał także, że ma zamiar budować mosty i nawiązywać przyjaźnie – stąd też nie zwraca uwagi na aspekty negatywne.

Jezuicki naukowiec dodał przy okazji, że Franciszek ma jak najlepsze intencje, a to, co robi, jest koniecznością, gdyż dialog to jedyna możliwa droga.

8.04.2017, 10:00