reklama

fot. printscreen reklama

Uczniowie jednej z holenderskich podstawówek w ramach polityki "tolerancyjnej edukacji" odwiedzili meczet w miejscowości Zwolle. Nie po to jednak, by dowiedzieć się czegoś o islamie, ale po to, by... modlić się do Allaha. Uczniowie szeregiem padli na klęczki i bili Allahowi poklony...

bbb

30.12.2016, 9:20