Islamista: Nienawidzę chrześcijan, gardzę nimi, bo to niewierni

Egispko-katarski nauczyciel islamu Wadgi Ghoneim, który przebywa obecnie na wygnaniu, skomentował brutalny mord na chrześcijanach w Libii w 2015 roku. Chodzi o barbarzyński czyn Państwa Islamskiego, które obcięło głowy 21 Kotpom tylko za to, że wierzyli w Chrystusa i nie chcieli się go wyprzeć.

Już na samym początku Ghoneim wskazuje, że nie ma żadnej sympatii dla ofiar bestialstwa: o chrześcijanach mówi bowiem jako o "krzyżowcach". Islamista twierdzi następnie, że Egipt przez wiele czasu cieszył się dobrobytem i sprawiedliwością pod rządami islamu. Było tak do momentu, gdy "krzyżowcy" w tym kraju nie zaczęli "spiskować" przeciwko muzułmanom.

Ghoneim mówi dalej, że 4 miliony egipskich chrześcijan próbowały rządzić 85 milionami tamtejszych muzułmanów; przekonuje, że chrześcijanie mordowali wyznawców Allaha. I chociaż był kiedyś czas, gdy muzułmanie i chrześcijanie żyli w pokoju, to to się skończyło. Dlaczego?

Bo "zdrada jest u nich we krwi, to oczywiste. Zdradę mają we krwi" - powiedział Ghoneim. "To jasne, że ich nienawidzę za ich niewiarę w Allaha!" - stwierdził następnie. "Gardzę nimi, bo są niewierni. Nasz Pan napiętnował ich jako niewiernych" - stwierdził.

Dlatego, w związku z wielkimi krzywdami, jakie muzułmanie wycierpieli od "krzyżwoców" Ghoneim stwierdza: "Dlatego mój komentarz do zamordowania 21 krzyżowców w Libii to: brak komentarza".

Wagdi Ghoneim do 2005 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał stamtąd ze względu na złamanie statusu imigranta. Wkrótce Wielka Brytania, Kanada i Szwajcaria ogłosiły, że nie wpuszczą go do swoich granic, ze względu na niebezpieczną działalność i nawoływanie do terroryzmu.

Cały komentarz Ghoneima, z angielskimi napisami, można obejrzeć TUTAJ - MEMRI TV.

pac

Pierwotnie na Fronda.pl 6 marca 2015 r.