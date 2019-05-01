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Islamiści zdewastowali kościół koło Trydentu we Włoszech 1.05.2019, 16:15
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Islamiści zdewastowali kościół koło Trydentu we Włoszech

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