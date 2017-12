Islamiści planują zamach w sylwestra. Papież jednym z celów!!!

Media informują o filmie, w którym dżihadyści zapowiadają zamachy w Europie w okresie świąteczno-noworocznym. Film pojawił się w internecie. Celem mają być imprezy masowe, a także kościoły i środki transportu. Islamiści namawiają do zaangażowania rozproszonych po Europie zamachowców, tzw. "samotnych wilków.

Według informacji portalu Wirtualna Polska, o nagraniu poinformowała grupa SITE, monitorująca treści z kanałów propagandowych dżihadystów związanych z tzw. Państwem Islamskim. Tym razem pogróżki pochodzą od członków ISIS z Somalii, którzy, jak twierdzą, zamierzają wykorzystać "pijaństwo i rozpasanie mieszkańców Starego Kontynentu".

Specjalista ds. bliskowschodnich, dr Wojciech Szewko również uważa, że za filmem stoi grupa dżihadystów ISIS z Somalii.

"IS z Somalii opublikował film, w którym grozi zamachami na Zachodzie (w konkretnych lokalizacjach). M.in.-na foto Edynburg, Londyn, kilka lokalizacji we Francji i w DE. Ataki na obchody nowego roku, kościoły, nowum (w mat wideo) - zapowiedź wykolejania pociągów"- napisał Szewko na Twitterze. Naukowiec dołączył do wpisu zdjęcia z filmu. Jak dodał ekspert, w materiale pojawiły się również groźby ataków na duchownych oraz papieża.

Grupa SITE zwraca uwagę, że choć liczebność zwolenników ISIS w Somalii nie jest duża, to organizację tę cechuje wyjątkowa brutalność. Większość członków somalijskiego ISIS to uciekinierzy ze skrajnie ekstremistycznej grupy al-Shabab- wskazuje SITE.

yenn/wp.pl, Fronda.pl