Islamiści infiltrują szwedzką politykę!

Jego zdaniem przykładem podstawiania kandydatów w polityce szwedzkiej przez „polityczny islam” jest sprawa byłego ministra budownictwa z Partii Zielonych, Mehmeta Kaplana który podał się do dymisji w 2016 roku po publikacji jego zdjęć z tureckimi ultranacjonalistami, w tym neofaszystami z organizacji Szare Wilki. Inny przykład to Omar Mustafa, były przewodniczący IFiS, wybrany do zarządu lewicowej partii socjaldemokratów, a po siedmiu dniach zmuszony do rezygnacji ze stanowiska z powodu ujawnienia jego związków z Bractwem Muzułmańskim, zaproszenia na konferencję dla znanych antysemitów oraz poglądów na temat kobiet i gejów.

Zapytany przez „Dagen”, jak udało się Bractwu „zinfiltrować” politykę szwedzką, chociaż twierdzi ono, że nie ma tam żadnych kontaktów, Egyptson odwołał sie do swojej książki „Holy White Lies: Muslim Brotherhood in the West – Case Sweden” (Święte białe kłamstwa: Bractwo Muzułmańskie na Zachodzie – przypadek Szwecji”) odpowiedział: „To są właśnie takie białe kłamstwa”. Wyjaśnił, jak w 1999 roku odkrył, że muzułmańscy politycy w Egipcie, którzy mieli podejmować „dialog religijny”, mówili co innego do gości z Zachodu, a co innego do egipskich chrześcijan. „Nie było żadnego dialogu religijnego, tylko takie białe kłamstwa” – komentował Egyptson.